В Москве школьник прострелил щеку приятелю

Школьник пришел в гости к своему приятелю в квартиру на западе Москвы и случайно прострелил ему щеку из пневматического пистолета. Об этом в понедельник, 25 октября, сообщает телеканал РЕН ТВ.

По словам родителей пострадавшего 15-летнего подростка, их ребенок хотел продемонстрировать другу свой пистолет. Мальчик взял его в руки и случайно произвел выстрел, ранив хозяина оружия. Родители своевременно доставили подростка в больницу, где медики извлекли пулю и оказали необходимую помощь. Мать и отец пострадавшего заявили, что никого не винят в произошедшем, и отказались от дальнейших разбирательств.

Ранее в центре Москвы рядом с домом 15 по Новому Арбату неизвестный открыл стрельбу. Пострадал один человек. Прибывшие на место происшествия сотрудники полиции обнаружили пострадавшего мужчину 1997 года рождения с ранением живота. Он был госпитализирован.