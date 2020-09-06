За прошедшие сутки в Москве скончались 14 пациентов с коронавирусом. Об этом сообщает столичный Оперативный штаб в своем Telegram-канале.

Отмечается, что у всех погибших была диагностирована пневмония, а тест на COVID-19 дал положительный результат.

Таким образом, общее число жертв инфекции в Москве выросло до 4905 человек. Накануне сообщалось о 13 погибших.

В России за последние сутки выявили 5195 новых случаев заражения коронавирусом в 84 регионах. Общее число инфицированных в стране составило 1 025 505 за все время распространения инфекции. Из них 17 820 умерли, а 840 949 выздоровели.

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