В Москве скончались еще 10 человек с коронавирусом

В Москве скончались еще 10 пациентов с коронавирусом. Об этом в своем Telegram-канале сообщает столичный Оперативный штаб по ситуации с эпидемией.

У всех погибших была диагностирована пневмония, а анализ на COVID-19 показал положительный результат.

Таким образом, общее число жертв инфекции в Москве выросло до 4867 человек. Накануне сообщалось о 13 погибших.

По последним данным, в России выявлено 1 009 995 случаев заражения коронавирусом. За все время развития эпидемии от вируса погибло 17 528 пациентов. При этом 826 935 человек выздоровели.

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