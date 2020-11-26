В Москве скончались еще 77 пациентов с коронавирусом

В Москве за прошедшие сутки скончались еще 77 пациентов с коронавирусом. Об этом в Telegram-канале сообщает Оперативный штаб столицы по ситуации с эпидемией.

Таким образом общее число жертв инфекции в Москве составило 8680 человек. Накануне погибло 73 пациента.

Ранее сообщалось, что за сутки в столице выявили 6075 случаев заражения коронавирусом. Общее число инфицированных в столице достигло 577 177. При этом за все время в столице вылечились 428 418 пациентов.

Главный врач больницы в Коммунарке Денис Проценко рассказал, что за время пандемии через госпиталь прошло более 30 тысяч пациентов, а летальность составила 8,5 процента.

При этом, по его словам, каждый третий пациент умирает в первые 72 часа пребывания в стационаре, остальные — в более поздние сроки. Большинство пациентов с COVID-19 умирает от сепсиса, устойчивого к антибиотикам.

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