В Москве скончался 61 пациент с коронавирусом

В Москве за прошедшие сутки скончался 61 пациент с коронавирусом. Об этом сообщил оперативный штаб столицы в Telegram-канале.

Таким образом, общее число умерших достигло 6503. Накануне в столице скончались 62 пациента. Москва находится на первом месте в России по количеству заразившихся коронавирусом.

По данным на понедельник, 26 октября, в Москве за последние сутки выявили 5224 случая заражения коронавирусом. Общее число инфицированных в столице достигло 401 040. С начала пандемии в столице вылечились 293 205 пациентов, из них 2681 — за прошедшие 24 часа.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин выразил надежду на снижение заболеваемости коронавирусом в столице. Так, за прошедшие две недели были выявлены рекордные объемы заболеваемости коронавирусной инфекцией и госпитализаций. Тем не менее, отметил градоначальник, этот факт позволяет надеяться, что динамика будет снижаться.

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