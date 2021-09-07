В Москве скончался сценограф Аллы Пугачевой

Российский художник-сценограф Борис Краснов, известный постановками «Рождественских встреч» Аллы Пугачевой, скончался возрасте 60 лет паллиативном центре в Москве. Об этом во вторник, 7 сентября, сообщает телеканал «Звезда» со ссылкой на слова юриста Александра Добровинского.

«К сожалению, сегодня в 1:17 ночи Борис Краснов скончался. Мои соболезнования родным и близким», — сказал он.

Уточняется, что мужчина так и не смог оправиться после двух перенесенных инсультов. В последнее время он находился в парализованном состоянии.

Краснов родился 22 января 1961 году в Киеве. В период с 1990 по 2000 годы ставил яркие шоу для Филиппа Киркорова, Ирины Аллегровой, Валерия Леонтьева и других известных личностей.

Ранее стало известно, в Москве скончался бывший муж Аллы Пугачевой, российский кинорежиссер и сценарист Александр Стефанович. Уточнялось, что в последнее время Стефанович находился в реанимации в Городской клинической больнице имени братьев Бахрушиных с обширным поражением легких из-за коронавируса.

Еще больше интересного в Telegram-канале «Мосленты». Подпишись!