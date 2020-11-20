В Москве снесли дореволюционный купеческий дом на Малой Семеновской улице. Об этом сообщается в группе «Вся деревянная Москва» в Facebook.

Здание входило в альбом «50 красивейших деревянных домов Москвы» и до 1901 года было во владении купца Федота Маркова, а после числилось за коммерсантом Николаем Йоссельсоном, владевшим «Акционерным обществом производства шелковых и клееных лент».

«Официально памятником архитектуры он не считался, но это большая утрата», — указано в сообщении в соцсети.

В мае 2020 года началась реконструкция здания, в результате чего оно лишилось наличников и большей части резьбы. Однако на этом процесс остановился. В последние годы дом арендовали разные компании.

Снос произошел в середине ноября.

В октябре в Москве завершились работы по сносу киноцентра «Соловей» на Красной Пресне. На опубликованных кадрах видно, как техника расчищает площадку от строительного мусора.

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