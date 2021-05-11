В Москве снова началась замена хорошей плитки на новую

В Москве возобновились работы по благоустройству улиц, прерванные из-за введенных на фоне пандемии коронавируса ограничений. Видеозапись очевидца опубликована в Twitter-аккаунте «Дикая Москва».

На размещенных в сети кадрах запечатлен процесс замены тротуарной плитки вокруг водоема. Автор ролика подчеркивает, что старое покрытие было в нормальном состоянии и рабочие меняют «хорошую плитку на новую».

25 февраля сообщалось, что в Москве после перерыва, вызванного коронавирусными ограничениями, снова начнут массово укладывать новую плитку.

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