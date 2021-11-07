В Москве снова продлили желтый уровень опасности

Из-за сильного ветра в столичном регионе снова продлили желтый уровень погодной опасности, передает агентство «Москва» со ссылкой на Гидрометцентр России — там сообщили, что предупреждение действует до 12:00 понедельника, 8 ноября.

В Гидрометцентре предупредили, что текущая погода в Москве и в Подмосковье потенциально опасна. Порывы ветра могут достигать 15-17 метров в секунду.

Ранее желтый уровень погодной опасности продлевали в Москве и в Московской области до 21:00 воскресенья, 7 ноября. Тогда порывы ветра достигали аналогичных значений.