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В Москве сорвался лифт с пассажирами
Фото: Telegram-канал «112»
Лифт с пассажирами сорвался в доме на улице Иловайской в Москве. Об этом сообщает Telegram-канал «112».
Уточняется, что лифт сорвался из-за обрыва троса. Кабина рухнула на минус первый этаж.
В момент инцидента в лифте находились несколько человек: двое пострадали, им оказывают помощь.
В июне сообщалось о падении лифта в доме на северо-востоке Москвы. В момент аварии в нем находился рабочий, он погиб на месте.
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