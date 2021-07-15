В Москве сорвался лифт с пассажирами

Лифт с пассажирами сорвался в доме на улице Иловайской в Москве. Об этом сообщает Telegram-канал «112».

Уточняется, что лифт сорвался из-за обрыва троса. Кабина рухнула на минус первый этаж.

В момент инцидента в лифте находились несколько человек: двое пострадали, им оказывают помощь.

В июне сообщалось о падении лифта в доме на северо-востоке Москвы. В момент аварии в нем находился рабочий, он погиб на месте.

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