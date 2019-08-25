В Москве составили портрет типичного туриста

Больше всего Москву посещают молодые люди в возрасте до 34 лет. Об этом свидетельствуют данные социологического опроса, проведенного за первые шесть месяцев 2019 года, сообщается на сайте мэра Москвы.

Среди гостей из других регионов России 77,5 процента — миллениалы (родившиеся после 1981 года). Молодежь от 18 до 24 лет составляет 33,3 процента приезжих. Большая часть российских туристов — мужчины — 53,2 процента.

Из дальнего зарубежья в Москву больше приезжают молодые люди до 34 лет — 63,6 процента. 28 процентов из них — туристы в возрасте от 18 до 24 лет. Больше половины иностранных туристов — 57, 2 процента — мужчины.

Отмечается, что для самых активных гостей Москвы — миллениалов — ключевыми ценностями являются путешествия и возможность увидеть мир.

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