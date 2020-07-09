В Москве сотрудник ДПС с отверткой спас запертого в машине мужчину

Сотрудник ДПС в Москве спас мужчину, запертого в автомобиле на жаре. Видео с места инцидента опубликовал Telegram-канал «Московские новости».

Ролик снят на улице Фестивальной. На нем видно, как полицейский с помощью отвертки пытается вскрыть автомобиль. На водительском кресле в это время сидит мужчина, а наблюдающие за происходящим люди просят сделать «хотя бы щелочку» в окне.

По словам свидетелей, мужчину, у которого не было необходимых для работы документов, в машину посадил прораб. Рабочему вскоре стало плохо, после спасения его передали врачам.

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