В Москве сотрудник ГИБДД врезался в дерево и погиб

Сотрудник ГИБДД погиб в аварии, врезавшись в дерево. Трагедия произошла в ночь на понедельник, 15 ноября, в Рузском городском округе Подмосковья, передает «Московский комсомолец».

ДТП произошло в 0:25 на 24-м километре трассы Ермолино-Перегудово. 39-летний лейтенант, инспектор 1-го полка ДПС «Северный» ГИБДД Московской области находился за рулем автомобиля Ford Explorer. В какой-то момент мужчина не справился с управлением и врезался в дерево. От полученных травм он скончался на месте. Уточняется, что в момент аварии он находился не на службе.

Ранее инспектор ДПС выстрелил в голову дочери в Подмосковье. Когда родственники сели в такси, мужчина начал конфликтовать с девушкой, после чего выстрелил в нее.