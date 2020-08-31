В Москве сотрудник магазина выволок отказавшегося надеть маску покупателя

В одном из московских магазинов сотрудник выволок покупателя, который отказывался надеть защитную маску и дерзил. Видеозапись инцидента публикует группа «Москва с огоньком» в социальной сети «ВКонтакте».

На кадрах двое молодых людей стоят у кассы магазина, когда сотрудник торговой точки обращается к ним с просьбой надеть маску. Один из покупателей показывает, что маска у него на руке. Затем он шутит на тему стрессоустойчивости сотрудника магазина. В ответ работник сначала уходит вглубь торгового зала, а затем возвращается и, схватив молодого человека на шиворот, выводит из помещения, несмотря на сопротивление покупателя.

В комментариях к видео некоторые из пользователей встали на сторону сотрудника магазина, напомнив, что масочный режим в столице не отменялся и есть предписание носить маски в магазинах.

С 12 мая посетители и сотрудники магазинов в Москве обязаны носить маски и перчатки. Штраф за их отсутствие составляет для физических лиц 4 тысячи рублей, для юридического лица — от 100 до 300 тысяч рублей, для индивидуального предпринимателя — от 30 до 50 тысяч рублей.

Ранее сообщалось, что в московском метро начали проводить масочные рейды. Несмотря на отмену масочно-перчаточного режима на улицах, согласно указу мэра столицы, в транспорте носить средства индивидуальной защиты по-прежнему обязательно. За нарушение предусмотрен штраф в размере 5000 рублей.

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