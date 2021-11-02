В Москве создадут цифровую платформу для обучения водителей такси

Мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ о разработке платформы для обучения водителей такси в столице. Об этом во вторник, 2 ноября, сообщили в пресс-службе правительства города.

На создание обучающей платформы из столичного бюджета выделят почти 60 миллионов рублей. В разделах сервиса будут предусмотрены учебные материалы и проверочные задания. Цифровую платформу поручили разработать экспертам востребованных профильных вузов. «В пассажирском сервисе будут представлены разделы, касающиеся правил работы с агрегаторами, правил взаимодействия водителя с пассажирами, порядка и принципов оказания разных видов услуг, в том числе на территории аэропортов, железнодорожных вокзалов и автовокзалов», — говорится в сообщении.

Создатели платформы рассчитывают на то, что она станет основным инструментом распространения профессиональных знаний среди московских таксистов.

Ранее стало известно, что запуск беспилотного такси в Москве запланирован на осень текущего года. Уточняется, что первые автомобили без водителя будут работать в окрестностях столичных станций метро «Ясенево», «Новоясеневская» и «Битцевский парк» на юго-западе столицы. Данная система позволит пассажирам комфортно доехать до метро, торгового центра или спортивного зала.