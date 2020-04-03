В Москве создали базу с фотографиями зараженных коронавирусом

В Москве создана специальная база зараженных коронавирусом с их фотографиями. Об этом заявил спикер Мосгордумы Алексей Шапошников, передает «Интерфакс».

По его словам, если у человека обнаружили коронавирус, то по предписанию санитарного врача оформляется специальный документ, согласно которому пациент должен соблюдать режим самоизоляции. Кроме того, он фотографируется, а снимок вносят в специальную базу, «которая уже давно отработана», отметил спикер Мосгордумы.

По последним данным, в Москве зафиксировано 2923 случая заражения коронавирусом. 2 апреля мэр город Сергей Собянин продлил действовавшие в столице ограничения из-за распространения коронавируса до 1 мая.

Еще больше интересного в нашем Facebook. Подпишись!