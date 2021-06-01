В Москве спасли двух застрявших в фонарных столбах воронят

В Москве отряд спасателей-добровольцев «СпасРезерв» вытащил двух птиц, которые застряли в опоре фонарного столба, передает агенство новостей «Москва».

Сообщается, что два вороненка попали в западню, где один придавил другого. Спасателей вызвали местные жители.

«Используя трехколенную лестницу, спасатели "СпасРезерва" вытащили птенцов. К сожалению, один погиб, второй тяжело ранен», — говорится в сообщении столичного департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности.

Как отмечается, это не единственный подобный случай за 1 июня. Через полчаса после вызволения вороненка спасателям поступил очередной вызов в том же районе. Еще одна птица попала в высотный капкан, ее также вытащили, используя лестницу.

Двух раненых воронят передали на лечение в волонтерский центр реабилитации птиц «Воронье гнездо».

Ранее сообщалось, что в Москве таксист спас 69-летнюю москвичку, вылетевшую с Нагатинской набережной в реку на синем автомобиле Mini Cooper. Автомобиль проломил металлическое ограждение на набережной и оказался в воде. В этот момент поблизости проезжала машина такси, 37-летний водитель которой остановился, выбежал из салона и бросился спасть утопающую женщину.

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