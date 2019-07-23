В Москве спасли и успокоили напуганную белку

Сотрудники поисково-спасательной станции «Царицыно» спасли белку, запутавшуюся в бесхозной рыболовной сети. Об этом сообщает РИАМО со ссылкой на представителей департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности Москвы.

По словам собеседника агентства, первые попытки освободить животное не увенчались успехом, поэтому решили спасти белку с помощью ножа, разрезав сеть.

Зверек не пострадал, но был очень напуган. «Грызуна успокоили и выпустили в дикую природу», — говорится в сообщении.

Спасатели попросили горожан не оставлять на берегу водоемов рыболовный инвентарь, поскольку это может навредить животным и людям.

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