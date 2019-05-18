В Москве спасли объевшегося и застрявшего в заборе ежа

Cпасатели дежурной смены поисково-спасательного отряда ГКУ МО «Мособлпожспас» спасли ежа, который застрял в заборе на территории отряда. Об этом сообщает пресс-служба управления.

По словам старшего спасателя смены Михаила Дыкмана, еж гулял по территории отряда, украл еду из миски сторожевой собаки и на обратном пути застрял в заборе. Он отметил, что специальных инструментов для спасения животного не понадобилось.

Дыкман также добавил, что ежи у спасателей — частые гости.

Ранее сообщалось, что московские водители спасли утку с утятами. Они увели птиц с дороги проследили, чтобы те оказались в безопасном месте.

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