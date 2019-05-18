Сегодня в 13:04

В Москве спасли объевшегося и застрявшего в заборе ежа

Новости /
Фото: пресс-служба «Мособлпожспас»

Cпасатели дежурной смены поисково-спасательного отряда ГКУ МО «Мособлпожспас» спасли ежа, который застрял в заборе на территории отряда. Об этом сообщает пресс-служба управления.

По словам старшего спасателя смены Михаила Дыкмана, еж гулял по территории отряда, украл еду из миски сторожевой собаки и на обратном пути застрял в заборе. Он отметил, что специальных инструментов для спасения животного не понадобилось.

Дыкман также добавил, что ежи у спасателей — частые гости.

Ранее сообщалось, что московские водители спасли утку с утятами. Они увели птиц с дороги проследили, чтобы те оказались в безопасном месте.

Еще больше интересного в нашем Facebook. Подпишись!

Загрузка...
Загрузка...
Размещение рекламы
О проекте
RSS

Moslenta, 2019 г. 18+

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Телефон редакции: +7 495 785-17-00

Все права защищены. Полное или частичное копирование материалов Сайта в коммерческих целях разрешено только с письменного разрешения владельца Сайта. В случае обнаружения нарушений, виновные лица могут быть привлечены к ответственности в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.