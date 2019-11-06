В Москве спасли щенка из-под колес машин

Сотрудники Центра организации дорожного движения (ЦОДД) спасли щенка из-под колес машин в Москве. Ролик со спасением животного опубликован в Twitter-аккаунте центра в среду, 6 ноября.

Патрульные заметили щенка посреди проезжей части во время дежурства: он не мог двигаться из-за полученных травм. Сотрудники ЦОДД перенесли животное в служебный автомобиль и доставили его в ветеринарную клинику, где щенка осмотрели врачи. По словам ветеринаров, скоро животное пойдет на поправку.

В настоящее время за щенком приглядывают сами патрульные, которые ищут ему хозяина.

В конце октября сообщалось, что спасатели вызволили детеныша дикого кабана из заброшенного колодца в Подмосковье. Операция по спасению заняла полтора часа, затем животное отпустили на волю.

Еще больше интересного в нашем Facebook. Подпишись!