В Москве спасли уснувшую на шторе летучую мышь

Сотрудники общественного поисково-спасательного отряда пришли на помощь очередной летучей мыши, которая на этот раз оказалась юбилейной, 100-й по счету. Об этом сообщил Telegram-канал «Москва с огоньком».

Зверек уснул на шторе в столичной квартире. Сейчас животное уже передали в Московский зоопарк, накормили и отправили на зимовку.

Владелец квартиры, в которую залетела мышь, дал комментарий «Мосленте». На вопрос о том, как к нему попало животное, Артур ответил: «Не представляю даже, но у меня часто открыты окна, поэтому это единственный вариант». От увиденного, по его словам, москвич «немного о***л». Но отметил, что сразу же позвонил в службу спасения по телефону 112, чтобы проконсультироваться, что делать дальше. Сотрудники службы отправили на спасение мыши «СпасРезерв».

Комментаторы на публикацию отреагировали с юмором. «Разносчица ковида?», «И все же зверушечки все прелестны», — написали они. Не забыли выразить и слова благодарности спасателям: «Молодцы "СпасРезерв"! Хоть к кому-то можно обратиться и действительно получить помощь».

Ранее житель столицы сам спас заснувшую на его окне летучую мышь.