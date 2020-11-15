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В Москве спасли запертого в машине двухлетнего ребенка
Фото: Алексей Куденко / РИА Новости
В столице сотрудники полиции и МЧС спасли ребенка, которого забыли в запертой в машине, передает РИА Новости со ссылкой на сообщение пресс-службы столичного главка МВД.
«Сегодня прохожие сообщили, что на улице Маршала Савицкого, у дома №4 в машине заперт ребенок», — рассказал собеседник агентства.
Отмечается, что на место прибыли сотрудники полиции, и информация о забытом в машине ребенке подтвердилась. Затем на место событий были вызваны сотрудники МЧС, которые вскрыли автомобиль и освободили его.
Сообщается, что вскоре после этого появилась мать двухлетнего ребенка, которая объяснила, что вышла в магазин меньше, чем на час.
В пресс-службе сообщили, что по факту случившегося проводится проверка.