В Москве спасли запертого в машине двухлетнего ребенка

В столице сотрудники полиции и МЧС спасли ребенка, которого забыли в запертой в машине, передает РИА Новости со ссылкой на сообщение пресс-службы столичного главка МВД.

«Сегодня прохожие сообщили, что на улице Маршала Савицкого, у дома №4 в машине заперт ребенок», — рассказал собеседник агентства.

Отмечается, что на место прибыли сотрудники полиции, и информация о забытом в машине ребенке подтвердилась. Затем на место событий были вызваны сотрудники МЧС, которые вскрыли автомобиль и освободили его.

Сообщается, что вскоре после этого появилась мать двухлетнего ребенка, которая объяснила, что вышла в магазин меньше, чем на час.

В пресс-службе сообщили, что по факту случившегося проводится проверка.