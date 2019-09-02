В Москве спасли застрявшего под капотом такси кота

Московские пожарные спасли кота, запутавшегося в ремне газораспределительного механизма (ГРМ) автомобиля. Инцидент произошел на юге столицы, сообщает агентство «Москва» со ссылкой на МЧС.

По информации спасателей, в службу обратился водитель такси, который, собираясь на работу и заводя автомобиль, услышал нехарактерные для двигателя звуки. Он заглушил машину, открыл капот и услышал мяуканье кота.

Прибывшие на место происшествия спасатели установили, что животное замотало в ремень ГРМ. «У бедняжки отказывали задние лапки и хвост почти валялся», — говорится в сообщении. Отмечается, что кота передали волонтерам, сейчас животное проходит курс лечения.

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