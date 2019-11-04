В Москве спасли застрявшего в столбе котенка

Члены добровольческой организации «СпасРезерв» спасли котенка, застрявшего внутри электрического столба. Видео спасательной операции опубликовано в Telegram-канале «Хорошие новости РИА».

По данным агентства «Москва», просьба спасти котенка поступила добровольцам вечером 3 ноября. Заявитель рассказал, что в отключенном от электросети столбе мяукает котенок. Прибывшие на место инцидента спасатели выяснили, что животное находится на дне полого столба на глубине два метра. Вытащить котенка с помощью аркана удалось лишь с третьей попытки.

За время, что животное провело в столбе, оно сильно замерзло и обессилело. Его осмотрели ветеринары.

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