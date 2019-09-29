В Москве спасли женщину с поразившей почти все органы болезнью

В столичной ГКБ №4 спасли пациентку с волчанкой, которая поразила почти все ее органы и системы. Об этом сообщает агентство «Москва» со ссылкой на пресс-службу департамента здравоохранения.

«У пациентки болезнь приняла самое неблагоприятное течение и имела высокую степень активности. В процесс были вовлечены практически все органы и системы, поражена кожа, легкие, почки, суставы, печень, развился полисерозит», — отметил собеседник агентства.

Москвичку в тяжелом состоянии привезли в одну из больниц с подозрением на пневмонию. На консультацию к ней пригласили ревматолога ГКБ №4 Екатерину Ильину, впоследствии пациентку перевели именно в ее отделение.

«Почти две недели за жизнь пациентки боролись в отделении реанимации (...) Угроза жизни вскоре миновала», — добавили в пресс-службе депздрава.

Сейчас состояние женщины стабилизировалось, но она продолжает находиться под наблюдением специалистов и принимает необходимые препараты, заключил собеседник агентства.

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