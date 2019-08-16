В Москве спилили дерево из сериала «Бригада»

В Москве спилили ясень из сериала «Бригада», находившийся на смотровой площадке Воробьевых гор. Дерево было снято в нескольких культовых сценах картины, сообщает Telegram-канал Mash.

Согласно сюжету сериала, главный герой Саша Белый оставил на ясене надпись «Саша Лена». Сразу после дембеля в 1989 году он с друзьями приезжает сюда и первым делом лезет на дерево. В том же году на этом месте друзья произносят клятву, что никогда не предадут друг друга. Последняя сцена на этом месте проходит в 2000 году — единственный выживший из всей бригады Саша приходит на Воробьевы горы и произносит благодарность друзьям за то, что они не предали его.

В сообществе «Бригада. Однажды в России» в социальной сети «ВКонтакте» говорится, что ветку с надписью «Саша Лена» срезали сразу после показа сериала, чтобы люди на нее не лазили. Отмечается, что летом 2018 года дерево начало засыхать, однако спиливать его тогда не планировалось.

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