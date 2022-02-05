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В Москве срок лечения COVID-19 сокращается до семи дней

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В Москве срок лечения COVID-19 сокращается до семи дней
Олег Харсеев / Коммерсантъ

Срок лечения заболевших COVID-19 в Москве с воскресенья, 6 февраля сокращается до семи дней. Об этом пишет «Москва 24» со ссылкой на столичный оперативный штаб по борьбе с коронавирусом.

Так, при отсутствии симптомов москвичи смогут прекратить режим самоизоляции по истечении семи дней. Отмечается, что те, кто заболел до 6 февраля, должны соблюдать режим изоляции как и прежде — две недели. Приходить в поликлинику для закрытия больничного не нужно, так как электронный больничный будет сохранен в электронной медицинской карте пациента и автоматически направлен работодателю.

Ранее Роспотребнадзор отменил изоляцию для тех, кто контактировал с больными COVID-19.

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