В Москве стало чище

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что экологическая ситуация в столице улучшилась. За прошедшие десять лет концентрация основных загрязняющих веществ в атмосфере снизилась в 1,3-2,3 раза. Его слова приводит в пятницу, 5 июня, РИА Новости.

«Большие города всегда уязвимы с точки зрения окружающей среды, воздействия человека. Тем не менее, Москва за последние годы неплохо продвинулась в этом направлении, в полтора раза уменьшилось количество и концентрация загрязняющих веществ в воздухе, значительно стала лучше вода в Москве-реке, почвах», — рассказал градоначальник.

То, что Москва стала чище — итог усилий каждого гражданина, а также предприятий и коммунальщиков, подчеркнул Собянин.

В апреле сообщалось, что снижение интенсивности движения автотранспорта и режим самоизоляции из-за распространения коронавируса привели к сокращению концентрации загрязняющих веществ в воздухе Москвы на 30-70 процентов по сравнению с рабочими днями. Такие данные привели в Мосэкомониторинг.

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