В Москве станет «очень тепло»

В предстоящие выходные, 12 и 13 октября, в Москве ожидается потепление, а на следующей неделе придет сентябрьское тепло. Об этом принадлежащему Григорию Березкину изданию РБК сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

По его словам, температура воздуха в столице начнет расти с четверга: пройдут дожди и растает снег. «На следующей неделе и вовсе станет очень тепло — ожидаются сентябрьские температуры!» — заявил Тишковец.

Ранее сообщалось, что ночь на понедельник, 7 октября, стала самой холодной с начала осени. Минимальная температура, зарегистрированная метеостанцией ВДНХ, составила плюс 0,8 градуса. До этого самый низкий осенний температурный показатель был зафиксирован 24 сентября — плюс 1,3 градуса.

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