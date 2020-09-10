В Москве столетнюю брусчатку решили закатать в асфальт

В Москве решили закатать в асфальт историческую брусчатку, возраст которой почти 100 лет — она была установлена в 20-30 годы XX столетия. Об этом пишет Telegram-канал «Московские новости».

Сохранившийся фрагмент мостовой находится на улице Новая Заря. По информации ИА FederalCity, эта территория сейчас благоустраивается: заменяют и устанавливают бордюры, укладывают асфальт.

Краеведы и местные жители направили в Префектуру ЮАО и управу Даниловского района письмо с просьбой сохранить фрагмент мостовой. На их сторону также встал подрядчик работ, однако ответа пока не поступило.

Мостовую укладывали вместе с новой линией трамвая, а гранит для нее привозили из Карелии. По словам краеведов, она отличается от булыжной мостовой, которую делали из мелкого валунного камня. Кроме того, брусчатка на Новой Заре — родственница брусчатки, находящейся рядом с Кремлем.

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