В Москве стритрейсеры собрались на нелегальные гонки в ночь на воскресенье, 29 ноября. Об этом сообщил телеканал РЕН ТВ.

Организатором заезда выступила группа SPEEDHUNTERS в социальной сети «ВКонтакте». Участники мероприятия собрались ночью на улице Косыгина. Заезды были замечены в сторону проспекта Вернадского на юго-западе столицы. Участники с включенными аварийными огнями передвигались колонной.

Сотрудников ГИБДД на месте событий замечено не было.

Ранее в Москве пьяный мужчина угнал автомобиль своей бывшей жены. Полиция устроила за ним погоню, однако требования остановиться нарушитель игнорировал. Стражи порядка были вынуждены произвести несколько предупредительных выстрелов. После этого полицейские выстрелили по колесам машины 11 раз.

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