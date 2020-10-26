В Москве судья рассмотрела 268 карантинных дел за день и установила рекорд

Судья Нагатинского районного суда Москвы Ольга Шумова за 21 сентября рассмотрела 268 дел о нарушении карантина, введенного из-за распространения коронавируса, и установила рекорд. Как отмечает издание «Холод», на каждое из них она тратила в среднем полторы минуты.

Уточняется, что дважды за восьмичасовой рабочий день Шумовой приходилось в пятиминутный промежуток времени выносить судебное решение по восьми делам. Кроме того, на рассмотрение одного из них она потратила меньше 40 секунд. В общей сложности, начиная с мая, через судью Шумову прошло 2108 жалоб граждан о нарушении самоизоляции.

На такую ситуацию в работе Нагатинского суда обратили внимание и сами москвичи. Так, издание Ridus приводит в пример запись Людмилы Красновой в социальной сети Facebook. Жительница столицы отметила, что при рассмотрении дел нескольких человек вызывали отдельно, а еще 25-30 из них пригласили в одно время всех вместе.

По последним данным, в Москве за последние сутки выявили 5224 случая заражения коронавирусом. Общее число инфицированных в столице достигло 401 040. С начала пандемии в столице вылечились 293 205 пациентов, из них 2681 — за прошедшие 24 часа.

Еще больше интересного в наших "Одноклассниках". Подпишись!