В Москве такси и гостиницы стали бесплатными для врачей

Московские врачи, которые заняты в борьбе с распространением коронавируса, смогут бесплатно воспользоваться услугами такси и гостиниц. Это следует из постановления, подписанного мэром столицы Сергеем Собяниным и опубликованного на сайте мэра и правительства Москвы.

Столичные власти самостоятельно оплатят услуги компаний, чьи таксисты доставляют медиков к месту их работы. Средства будут выделены департаментом транспорта из расчета не более двух поездок на одного медработника в сутки. На размер выплат будет влиять средняя стоимость поездки и количество осуществленных перевозок.

Также на гранты от городских властей смогут рассчитывать гостиницы, где временно проживают медики, оказывающие помощь инфицированным коронавирусом. Размер выплат будет зависеть от числа размещенных врачей, а также периода и стоимости организации их проживания. Отмечается, что на полученные средства гостиницы будут обязаны обеспечить медработникам, включая младший медицинский персонал, не только проживание, но и двухразовое питание. Выдачей этих грантов займется комитет по туризму департамента здравоохранения Москвы.

По последним данным, в Москве с начала эпидемии зафиксированы 16146 случаев заражения коронавирусом. Известно, что 1394 инфицированных вылечились, а 113 скончались.

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