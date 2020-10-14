В Москве такси вылетело с набережной и упало в Яузу

В Москве такси вылетело с дороги на Андроньевской набережной и упало в реку Яузу. Момент аварии запечатлели камеры видеонаблюдения, запись публикует Telegram-канал «Москва сейчас».

На видео заметно, как автомобилист не справляется с управлением, автомобиль пролетает поворот, врезается в ограждение, пробивает его и падает в речной канал. Причина аварии на данный момент неизвестна.

По информации агентства «Москва», водитель погиб на месте. Его тело извлекли из воды, автомобиль будут доставать со дна в ближайшее время.

Ранее сообщалось, что москвичка, торопившаяся на работу, вызвала такси и устроила скандал, когда машина попала в пробку на Кутузовском проспекте. Женщина решила, что таксист намеренно встал в пробку, когда мог ехать по выделенной полосе. «Я сделаю так, что у вас будет вообще просто... ситуация! Чтобы вас больше никто в жизни не заказал!» — заявила пассажирка.

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