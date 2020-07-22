В Москве таксист бесплатно довез мать с больной дочерью до больницы

В Москве таксист бесплатно довез до больницы мать с больной дочерью, прикованной к инвалидному креслу из-за спинально-мышечной атрофии. Видео опубликовало в среду, 22 июля, издание Mash в своем Telegram-канале.

По словам Наталии Радикульцевой, она вместе с дочерью Полиной прилетела в Москву из Тобольска, чтобы девочке провели операцию на позвоночнике. В аэропорте женщина заказала автомобиль из сервиса «Яндекс.Такси» до медучреждения. Утверждается, что первоначально поездка стоила около 1500 рублей.

«Подъехала машина, сели и поехали. Разговорились в дороге. Дорога была где-то около полутора часов. И где-то на середине дороги он сказал, что не хочет с нас брать деньги», — рассказала она.

Позже стало известно, что операция прошла отлично. Девочка и ее семья вернулись в Тобольск. «Полина уже сидит по нескольку часов в день. Привыкает к новому положению тела, — отметила женщина. — Она несколько лет носила пластиковые корсеты. Теперь она сидит без корсета».

25 июня сообщалось, что московский таксист предотвратил ограбление пенсионерки, почти что ставшей жертвой мошенников. Отмечается, что аферисты позвонили женщине и заявили, что ее внук попал в аварию. Кроме того, они вызвали такси для пенсионерки, чтобы та передала им через водителя 500 тысяч рублей «на помощь внуку».

Еще больше интересного в наших "Одноклассниках". Подпишись!