В Москве таксист и пассажир спасли котенка из-под колес машины. Видео в понедельник, 12 октября, публикует агентство «Москва» в своем Telegram-канале.

На записи запечатлено, как в районе Марьино на дороге стоит машина такси. Горожане заглядывают вниз, под автомобиль, из-под которого выбегает котенок. Его хватают и выносят подальше от проезжей части.

Затем показано, как промокшее животное испуганно смотрит на людей и тяжело дышит. Затем можно заметить, как котенок сидит в помещении, укутанный в одеяло, и слизывает молоко с трубочки.

В мае также стало известно, что пожарные спасли котят при пожаре на западе Москвы. «Животных пожарные вынесли на свежий воздух, где маленьким жизням больше ничего не угрожало», — рассказали в столичном управлении МЧС. Уточняется, что котят забрал себе местный житель.

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