В Москве таксист облизал грудь пьяной клиентке

В Москве таксист отвез пьяную клиентку к себе домой и облизал ей грудь. Об этом во вторник, 27 октября, сообщает Telegram-канал «МК: срочные новости».

Горожанка написала заявление в полицию с просьбой привлечь к ответственности 31-летнего мужчину из Кабардино-Балкарии. Она рассказала, что была на вечеринке по случаю дня рождения подруги в баре, расположенном на Берсеневской набережной, недалеко от памятника Петру Первому.

После того как подруги попрощались, заявительница заказала такси до дома. Она находилась в состоянии сильного алкогольного опьянения, из-за чего периодически ощущала провалы в памяти. По этой причине она не помнит, как оказалась в квартире у таксиста, голая и в его постели.

Женщина осознала, что находится с неизвестным, в тот момент, когда он облизывал ей грудь. Она вскочила и выбежала из квартиры. Позже, опомнившись, записала примерный адрес и отправилась в отделение полиции.

Правоохранительные органы выясняют обстоятельства произошедшего, таксиста разыскивают.

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