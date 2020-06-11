В Москве таксист сбил гнавшегося за нарушителем гаишника на мотоцикле

Таксист сбил гаишника, гнавшегося на мотоцикле за нарушителем в Москве. Видеозапись аварии опубликовал Telegram-канал «112».

На кадрах видно, как сотрудник ГИБДД едет на мотоцикле по дороге. На перекрестке в него врезалось такси, повернувшее с главной дороги на второстепенную. От удара гаишник вылетел с мотоцикла и упал через несколько метров на обочину.

По данным Telegram-канала, авария произошла на Университетском проспекте. Полицейский находится в тяжелом состоянии. Уточняется, что он преследовал нарушителя, который ездил по городу с затертыми номерами.

Еще больше интересного в нашем Facebook. Подпишись!