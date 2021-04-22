В Москве телефонные мошенники обманули правнука Брежнева

Правнук генерального секретаря ЦК КПСС Леонида Брежнева стал жертвой телефонных мошенников в Москве. Об этом сообщает РЕН ТВ.

По информации канала, 35-летний Дмитрий Брежнев обратился в полицию после того как ему позвонил неизвестный, представился сотрудником банка и сообщил, что по его картам происходят подозрительные операции.

Впоследствии мужчина для сохранения денег снял 231 тысячу рублей и перевел на якобы страховой счет, который ему дали мошенники. Спустя некоторое время Брежнев понял, что стал жертвой обмана.

Полиция проводит проверку по факту случившегося.

Дмитрий Брежнев — сын Андрея Брежнева, внука генерального секретаря ЦК КПСС Брежнева. Окончил Оксфордский университет, работал в сфере продаж программного обеспечения.

2 апреля ветеран Великой Отечественной войны, 92-летний Леонид Аллилуев, являющийся родственником Иосифа Сталина, сообщил в полицию, что столкнулся с мошенниками, которые вымогают у него более трех миллионов рублей. Неизвестные позвонили пенсионеру, представились сотрудниками правоохранительных органов и потребовали передать им деньги со счета якобы для проведения экспертизы.

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