В Москве тесть заказал похищение и убийство зятя

В Москве тесть заказал похищение и убийство 43-летнего зятя. Об этом в субботу, 6 марта, сообщает «Московский комсомолец».

По данным издания, похищение произошло днем в четверг, 4 марта. Четверо неизвестных поджидали горожанина около его дома на улице Маршала Тухачевского. Когда тот вышел из подъезда, они задержали его, несколько раз ударили электрошокером и затем посадили в автомобиль.

После этого москвича отвезли в Красногорск, там же с ним и расправились.

По информации следствия, заказчиком стал тесть погибшего. Как это смогли выяснить, не сообщается. При этом известно, что мужчину и еще двоих подозреваемых в исполнении заказа полицейские задержали.

Правоохранительные органы продолжают выяснять обстоятельства произошедшего. Расследование продолжается.

В феврале стало известно, что в подмосковном Пушкине местный житель в состоянии аффекта убил тещу. На протяжении нескольких лет семья 60-летнего мужчины жила с тещей. По данным следствия, погибшая была конфликтной и вела себя агрессивно по отношению к родственникам.

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