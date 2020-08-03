В Москве толпа мигрантов отбила земляка у полицейских

Толпа мигрантов из Таджикистана отбила у полицейских соотечественника, задержанного после конфликта с охранником рынка «Теплый стан» в Москве. Об этом сообщает портал Akhbor.

Инцидент произошел в субботу, 1 августа. По данным портала, мигрант повздорил с охранником рынка, после чего второй обратился к своему сыну-полицейскому за помощью. Приехавшие на вызов силовики посадили приезжего в служебный автомобиль, но за задержанного вступились его земляки.

На ролике, опубликованном порталом, видно, как десятки людей столпились у автомобиля и в какой-то момент буквально выдергивают мужчину из машины, а затем уводят его в сторону. В это время полицейские спокойно наблюдают за происходящим.

Akhbor пишет, что после этого на рынке начался полицейский рейд — задержаны десятки людей, в основном уроженцы Таджикистана. Официально эта информация не подтверждена.

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