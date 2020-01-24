В Москве ублажили фруктами и ежедневным массажем старого козла на пенсии

В Большом Московском цирке на проспекте Вернадского придумали программу реабилитации для козла, которого отправили на пенсию в связи со старостью и немощью. Об этом «Московскому комсомольцу» рассказала дрессировщица Ирина Левицкая, работавшая с этим питомцем.

В прошлом году козлу по кличке Юронька исполнилось 12 лет, десять из них он пробыл в цирке. У животного отказали ноги, но в цирке его не бросили, а стали всячески заботиться и ублажать: отвели ему отдельный вольер, подстилку, снабдили овощами, свежей травой и фруктами — бананами, апельсинами и киви. Подстилку ежедневно меняют, после чего Левицкая делает козлу массаж ног, разминая атрофированные мышцы.

Как пишет газета, Юронька был обучен как минимум 20 трюкам и хорошо умел открывать всевозможные замки, например, щеколды на воротах и молнии на куртках.

Согласно статистике, в неволе большинство коз живут не более 14 лет. Некоторым питомцам Левицкой удавалось дожить до 20 лет.

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