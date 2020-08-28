В Москве учитель подал в суд на рэпера Моргенштерна

Тверской районный суд Москвы зарегистрировал гражданский иск к рэперу Моргенштерну (настоящее имя — Алишер Валеев), соответствующая информация опубликована на сайте Мосгорсуда.

Как сообщил Telegram-канал Mash, учитель географии Артем Васильевых подал заявление на исполнителя за интервью, где тот назвал школы и вузы «домиками, из которых выходят рабы». Преподаватель также указал, что Моргенштерн призывает подростков к отказу от образования и пропагандирует алкоголизм.

Учителя также поддержал музыкант Юрий Семенюк. Он, как пишет Mash, требует забрать у артиста все его драгоценные украшения, продать их, а выручку направить на образовательные цели.

На сайте Мосгорсуда указано, что в качестве соответчика выступит уполномоченный по правам ребенка при президенте России Анна Кузнецова.

Еще больше интересного в наших "Одноклассниках". Подпишись!