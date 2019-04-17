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В Москве удвоилось число кофеен

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Михаил Воскресенский / РИА Новости

Количество кофеен в Москве увеличилось в два раза по сравнению с 2015 годом. Об этом сообщает Агентство городских новостей «Москва» .

Руководитель школы бариста при Лиге бариста России Илья Богданович рассказал агентству, что в настоящий момент на 100 тысяч горожан приходится 16 торговых точек.

При этом он предрек забвение популярному формату «кофе с собой». По словам эксперта, предприниматели переквалифицируются на открытие кофеен небольшого размера, на два-три стула.

По утверждению Богдановича, Москва следует за общемировой тенценцией по росту потребления кофе. «Оно опережает даже нефть», — сказал он.

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