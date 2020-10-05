В Москве умер 31 пациент с коронавирусом

В Москве за последние сутки умер 31 пациент с коронавирусом. Об этом сообщает оперативный штаб столицы по борьбе с инфекцией в Telegram-канале.

У всех пациентов была подтверждена пневмония, а тест на COVID-19 показал положительный результат. Общее число скончавшихся в Москве достигло 5401 человека. Накануне сообщалось о 27 умерших.

В России за последние сутки выявили 10 888 случаев заражения коронавирусом в 84 регионах. Наибольшее число новых случаев зарегистрировано в Москве (3537), Санкт-Петербурге (407) и Московской области (339). Меньше всего — в Чечне (7) и Чукотском автономном округе (1).

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