В Москве умерли 11 пациентов с коронавирусом

За последние сутки в Москве умерли еще 11 пациентов с коронавирусом. Об этом сообщается в Telegram-канале столичного штаба по борьбе с инфекцией.

Накануне сообщалось о 10 погибших. Общее количество умерших пациентов с инфекцией достигло 4878 человек.

По последним данным, в России выявлено 1 015 105 случаев заражения коронавирусом. За все время развития эпидемии от вируса погибло 17 649 пациентов. При этом 832 747 человек выздоровели.

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