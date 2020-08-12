В Москве умерли 11 пациентов с коронавирусом

В Москве за последние сутки умерли 11 пациентов с коронавирусом. Об этом свидетельствуют данные Telegram-канала столичного оперштаба.

У всех пациентов была подтверждена пневмония и получены положительные результаты теста на коронавирус. Возраст умерших не уточняется. Таким образом, общее число умерших в Москве достигло 4622 человек.

Ранее мэр столицы Сергей Собянин рассказал, что ситуация с коронавирусом в Москве стабильна уже два месяца. Глава города добавил, что стабильность сохраняется, несмотря на то что власти полностью открыли передвижение жителей. Он уточнил, что в столице восстановлен 91 процент трафика.

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