В Москве умерли 11 пациентов с коронавирусом

В Москве за минувшие сутки умерли 11 пациентов с коронавирусом. Об этом сообщил оперативный штаб столицы в своем Telegram.

У всех скончавшихся был подтвержден диагноз «пневмония» и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию. Всего с начала эпидемии в Москве скончались 4 982 заразившихся.

В России за последние сутки выявили 5449 новых случаев заражения коронавирусом. Общее число инфицированных в стране составило 1 062 811 за все время. Из них 18 578 человек умерли, а 876 225 выздоровели.

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