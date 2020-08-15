В Москве умерли 11 пациентов с коронавирусом

В Москве за последние сутки умерли 11 пациентов с коронавирусом. Об этом свидетельствуют данные Telegram-канала столичного оперштаба.

У всех пациентов была подтверждена пневмония и получены положительные результаты теста на коронавирус. Возраст умерших не уточняется. Таким образом, общее число умерших в столице достигло 4656 человек.

В России за последние сутки выявили 5061 новый случай заражения коронавирусом в 84 регионах страны. Наибольшее число заразившихся зафиксировано в Москве (695), Санкт-Петербурге (162), Свердловской (158) и Московской областях (153). Также за последние сутки выздоровели и выписались 6477 пациентов с COVID-19.

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