В Москве умерли 12 пациентов с коронавирусом

Еще 12 пациентов с коронавирусом умерли в Москве за последние сутки. Об этом сообщается в Telegram-канале столичного штаба по борьбе с инфекцией.

У всех пациентов была подтверждена пневмония и получены положительные результаты теста на коронавирус. Таким образом, общее число умерших в столице достигло 4611 человек.

За все время в Москве выявлено более 248 тысяч заразившихся коронавирусом, из них более 191 тысячи человек вылечились. Всего в России зафиксировано 897,5 тысячи случаев COVID-19.

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